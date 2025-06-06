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Жильё в Млавском повяте, Польша

1 объект найдено
Квартира в Dabrowa, Польша
Квартира
Dabrowa, Польша
Площадь 1 000 м²
Праздничные участки на продажу - Dąbrowa, gm. Трейлер – 4 х 1000 м2 – рядом с бассейном!
$14,690
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Млавском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
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