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Квартиры в Мендзыжец-Подляский, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Мендзыжец-Подляский, Польша
Квартира 3 комнаты
Мендзыжец-Подляский, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4
Мы предлагаем на продажу кооперативную квартиру площадью 57,31 м2 в блоке квартир, включая п…
$87,691
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