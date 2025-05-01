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Жильё в Мендзылесье, Польша

2 объекта найдено
Дом в Мендзылесье, Польша
Дом
Мендзылесье, Польша
Площадь 330 м²
Продается: Дом в живописном Międzylesiu k. Владиславова
$146,339
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Мендзылесье, Польша
Дом
Мендзылесье, Польша
Площадь 276 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи волшебного дома/места с большим участком…
$237,234
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Realting.com
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