Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Марках, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 722 м² в Марки, Польша
Коммерческое помещение 1 722 м²
Марки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 722 м²
Этаж 1/2
Сдается отдельностоящий дом, под хозяйственную деятельность, подойдет под СТО. Дом требует р…
$2,724
в месяц
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
