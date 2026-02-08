Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Люблин
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Люблине, Польша

1 объект найдено
ПРОДАЄТЬСЯ Ресторанний комплекс з оциліндрованого соснового бруса (900 м²) для РОЗБОРУ та перевезення 2012 року будови в Люблин, Польша
UP UP
ПРОДАЄТЬСЯ Ресторанний комплекс з оциліндрованого соснового бруса (900 м²) для РОЗБОРУ та перевезення 2012 року будови
Люблин, Польша
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Уникальный двухэтажный тканевый проект, состоящий из 900 м2 из массивного соснового металла.…
$505,489
Частный продавец
Языки общения
Русский
