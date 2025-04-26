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Дома с террасой в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

gmina Lubicz
5
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Куявско-Поморское воеводство, Польша
Вилла 6 комнат
Куявско-Поморское воеводство, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
BEAUTIFUL HOUSE, REFINED IN EVERY DETAIL. LARGE, WELL-KEPT GARDEN, GARAGE FOR FOUR CARS, IN …
$631,811
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Параметры недвижимости в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

с гаражом
с садом
Недорогая
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