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Дома в Кутне, Польша

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Кутно, Польша
Дом 8 комнат
Кутно, Польша
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Захватывающий семейный дом с бизнес-пространством в КутноРасположение: Peowiacka Улица в сам…
$487,772
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