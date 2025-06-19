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Магазины в Кракове, Польша

коммерческая недвижимость
11
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1 объект найдено
Магазин 567 м² в Краков, Польша
Магазин 567 м²
Краков, Польша
Площадь 567 м²
1. Ключевые данные
$1,07 млн
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Etalon Estate Group
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