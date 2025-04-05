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Дома в Кошалинский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 1 комната в Rosnowo, Польша
Дом 1 комната
Rosnowo, Польша
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Мы представляем вам уникальный дом на продажу в живописной деревне Росново. Эта просторная н…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Кошалинский повят, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов