Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Костшин
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Костшине, Польша

2 объекта найдено
Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 105 м²
Если ваш приоритет - иметь дом в городе по доступной цене, у нас есть предложение, которое я…
$152,025
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 255 м²
Дом, чтобы любить в большом городе
$343,445
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти