Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Катовице
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Катовице, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Scandinavian Dream – 5th Floor, Terrace, Garage & A/C! в Катовице, Польша
Scandinavian Dream – 5th Floor, Terrace, Garage & A/C!
Катовице, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/7
Забудьте о скучных, похожих на отели интерьерах. В этой квартире на 5-м этаже есть душа, кла…
$916
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти