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Жильё в gmina Wasewo, Польша

квартиры
13
14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 1 комната
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$50,000
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Дом в Trynosy Osiedle, Польша
Дом
Trynosy Osiedle, Польша
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
$280,000
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Квартира 2 комнаты в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 2 комнаты
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/7
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$60,500
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Квартира 3 комнаты в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 5/5
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$101,000
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Квартира 4 комнаты в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 4 комнаты
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Этаж 4/4
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$114,000
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Квартира 3 комнаты в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$107,500
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Квартира 2 комнаты в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 2 комнаты
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 7/7
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$68,000
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Квартира 3 комнаты в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 9/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$80,500
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Квартира 3 комнаты в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$72,100
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Квартира 3 комнаты в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 6/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$105,500
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Квартира 1 комната в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 1 комната
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/4
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$74,000
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Квартира 6 комнат в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 6 комнат
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Этаж 11/11
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$285,000
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Квартира 4 комнаты в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 4 комнаты
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 4/7
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$330,000
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Квартира 4 комнаты в Trynosy Osiedle, Польша
Квартира 4 комнаты
Trynosy Osiedle, Польша
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Этаж 8/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$120,000
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Параметры недвижимости в gmina Wasewo, Польша

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