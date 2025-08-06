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Виллы в gmina Trzebiatow, Польша

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Rogowo, Польша
Вилла 5 комнат
Rogowo, Польша
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 180 м²
Этаж 1/180
Дом 180м2 в стиле Прусской стены 5 просторных номеров с ванными комнатами, кухня плюс допол…
$1,37 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в gmina Trzebiatow, Польша

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