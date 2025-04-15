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Жильё в gmina Tczew, Польша

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Rokitki, Польша
Квартира 2 комнаты
Rokitki, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 3
Описание инвестиции Osiedle Kociewskie III - это современный комплекс из 3 зданий с интим…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Rokitki, Польша
Квартира 2 комнаты
Rokitki, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 2
Описание инвестиции Osiedle Kociewskie III - это современный комплекс из 3 зданий с интим…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Rokitki, Польша
Квартира 2 комнаты
Rokitki, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 3
Описание инвестиции Osiedle Kociewskie III - это современный комплекс из 3 зданий с интим…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
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Параметры недвижимости в gmina Tczew, Польша

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