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Долгосрочная аренда недвижимости в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

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4 объекта найдено
Коммерческое помещение 125 м² в Baranowo, Польша
Коммерческое помещение 125 м²
Baranowo, Польша
Площадь 125 м²
Комфортабельный близнец с кондиционером, камином и гаражом | Бараново | Сад 554 м2
$2,119
в месяц
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Zaitseva Estates
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Квартира в Wysogotowo, Польша
Квартира
Wysogotowo, Польша
Площадь 43 м²
Рекомендую арендовать новое, очень красивое офисное помещение – услуги прим. 42 м2, располож…
$526
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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Земельные участки в Wysogotowo, Польша
Земельные участки
Wysogotowo, Польша
Площадь 2 300 м²
Инвестиционный участок 2300 m2 - Высоко подготовленный недалеко от Познани | Идеально подход…
$927
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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Mazur EstateMazur Estate
Квартира в Przezmierowo, Польша
Квартира
Przezmierowo, Польша
Площадь 45 м²
Подготовка предложения
$609
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
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