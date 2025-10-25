Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Slupca
  4. Жилая

Жилье в gmina Slupca, Польша

1 объект найдено
Дом в Kochowo, Польша
Дом
Kochowo, Польша
Площадь 225 м²
$579,373
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Slupca, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти