  Польша
  Польша
  gmina Polajewo
  4. Жилая

Жильё в gmina Polajewo, Польша

1 объект найдено
Дом в Polajewo, Польша
Дом
Polajewo, Польша
Площадь 350 м²
Исключительный дом с климатом – 350 м2, участок 3914 м2, Полахево
$429,361
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
