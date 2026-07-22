Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Pobiedziska
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в gmina Pobiedziska, Польша

;
2 объекта найдено
Коммерческое помещение 49 м² в Kocialkowa Gorka, Польша
Коммерческое помещение 49 м²
Kocialkowa Gorka, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Рекомендую недорогую квартиру, в тихом тихом районе, дающую возможность оформить собственную…
$78,772
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Магазин 597 м² в Biskupice, Польша
Магазин 597 м²
Biskupice, Польша
Площадь 597 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением продажи коммерческой недвижимости, расположенной …
$887,837
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти