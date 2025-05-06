Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Piaseczno
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в gmina Piaseczno, Польша

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коммерческое помещение 500 м² в Пясечно, Польша
Коммерческое помещение 500 м²
Пясечно, Польша
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Представляем предложение по аренде коммерческого помещения площадью 500 кв м, которое может …
$8,563
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 136 м² в Пясечно, Польша
Коммерческое помещение 136 м²
Пясечно, Польша
Число комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Представляем предложение по аренде коммерческого помещения, расположенного в одном из лучших…
$2,644
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти