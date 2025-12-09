Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Parzeczew
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Parzeczew, Польша

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Skorka, Польша
Дом 8 комнат
Skorka, Польша
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Продаётся отдельно стоящий дом площадью 270 м² в Варшаве, Wawer, Aleksandrów Pierwszy, ул. P…
$476,678
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Parzeczew, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти