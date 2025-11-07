Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Nowe
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Nowe, Польша

1 объект найдено
Дом в Bochlin, Польша
TOP TOP
Дом
Bochlin, Польша
Площадь 100 000 м²
If you’re tired of living life in a constant rush and fed up with the daily hustle and bustl…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Polski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Nowe, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти