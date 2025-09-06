Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с гаражом в gmina Lubicz, Польша

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Mierzynek, Польша
Квартира 1 комната
Mierzynek, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 3
Продается новая, современная, двухкомнатная квартира площадью 53 м2 в Мястечко Вилянув. Ди…
$368,807
