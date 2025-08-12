Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Kostrzyn
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в gmina Kostrzyn, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 75 м² в Czerlejno, Польша
Коммерческое помещение 75 м²
Czerlejno, Польша
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Предложение в подготовке. Квартира 3 номер в хорошем состоянии. Здание 1988 года
$115,242
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти