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Квартиры в Гмина Кобежице, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Bielany Wroclawskie, Польша
Квартира 2 комнаты
Bielany Wroclawskie, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Квартира с климатом в довоенном здании - Товары, Вроцлав Ищете место с душой и историей? Эта…
$87,438
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Параметры недвижимости в Гмина Кобежице, Польша

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