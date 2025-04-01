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Дуплексы в gmina Grojec, Польша

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Gluchow, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Gluchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
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$142,073
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Параметры недвижимости в gmina Grojec, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов