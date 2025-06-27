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Жильё в gmina Gidle, Польша

1 объект найдено
Дом в Plawno, Польша
Дом
Plawno, Польша
Площадь 336 м²
Предлагаем необычную недвижимость в самом сердце Зелонского леса. Недвижимость сочетает в се…
$1,04 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Gidle, Польша

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