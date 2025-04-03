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Жильё в gmina Boleslawiec, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kolonia Boleslawiec-Chroscin, Польша
Квартира 3 комнаты
Kolonia Boleslawiec-Chroscin, Польша
Число комнат 3
Площадь 81 м²
На продажу я предлагаю вам очень просторную, солнечную, дощечную квартиру, расположенную ряд…
$159,428
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Boleslawiec, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов