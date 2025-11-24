Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на горы в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
8
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Discover Habitat: The Perfect Geographical Crossroads. Experience the unique concept of a Re…
$427,548
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
