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Дуплексы в Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Насладитесь роскошной жизнью в этом полностью меблированном лофте с 1 спальней, расположенно…
€161,610
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