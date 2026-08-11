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Жилье в Dipkarpaz, Северный Кипр

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Dipkarpaz, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Ведется строительство многоэтажного комплекса на 720 квартир c 1, 2 спальнями  и нескольких …
$132,811
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