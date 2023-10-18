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Коммерческая недвижимость в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра

офисы
13
16 объектов найдено
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Этот впечатляющий офис предлагает щедрое внутреннее пространство площадью 133 м2 и дополните…
Цена по запросу
Коммерческая в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческое 11-этажное здание, которое будет ориентировано исключительно на коммерческое ис…
Цена по запросу
Коммерческая в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Первоклассный бизнес-центр с современными удобствами на побережье Лимассола. Эта Башня произ…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на продажу в знаменитом здании.Основные характеристики120м2 крытых площадей, …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Прекрасные офисы на продажу на первом этаже.Офис находится в непосредственной близости от вс…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Современные роскошные отремонтированные офисы!Расположен в центре (прямо напротив пляжа)Всег…
Цена по запросу
Офис с Spalni в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис с Spalni
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
144м2 ОФИС ДЛЯ ПРОДАЖИ В НЕАПОЛИСЕ НЕОБСТРУПНО ПРЯМОГО МОРЯ. Расположенный в отличном месте …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Prestigious office space facing the Limassol Seafront on a Commercial Modern Building!This b…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Эта превосходная инвестиционная недвижимость расположена в самом сердце Лимассола в одном из…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
This office space  in Neapolis area in Limassol. Just walking distance to the beach. The are…
€4,00 млн
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
The office is fully renovated and located opposite the sea in Enaerios area, Limassol. The a…
Цена по запросу
Магазин в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Beautiful modern office in the  city center with Sea View. Unique location. Office facing to…
€1,10 млн
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