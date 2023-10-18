Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

от €416,807

Сдача в: 2025

Привилегированная жизнь ждет вас в сердце Кирении /Лапта! Проект, который включает в себя 30 2+1 Twin Villas и 2 4+1 Villas, предлагает множество преимуществ благодаря своему расположению в центре города. Приветствуйте привилегированную жизнь в Кирении /Центр Лапты! Проект, который привлекает внимание своим тщательно продуманным ландшафтным дизайном, традиционной желто-каменной архитектурой Кипра, частным пляжем, 2 открытыми бассейнами, 1 крытым бассейном, тренажерным залом, сауной и детской площадкой, позволяет иметь сносный опыт, не отдаляясь от города. знает. 18 отелей, ресторанов, кафе, 3 аптеки, 4 школы, медицинские центры, рынки и многое другое ждут вас в нескольких минутах ходьбы от проекта. Таким образом, вы можете воспользоваться всеми преимуществами пребывания в городе. Лаундж Проект, где встречаются уникальные виды на горы и море, включает в себя крытый и открытый бассейны, а также частный пляж. Попробуйте барбекю с близкими на террасе, насладитесь морским бризом на балконе перед гостиной или почувствуйте солнце на коже в саду.