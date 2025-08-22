Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Кондо
  6. Вид на горы

Кондо с видом на горы в Iskele District, Северный Кипр

Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Кондо в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Кондо
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
О проекте: Расположенный всего в 10 минутах ходьбы от пляжа в районе Бахчелер, Йени-Искеле,…
$185,634
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти