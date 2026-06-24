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Коттеджи в Girne Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Коттедж в Термея, Северный Кипр
Коттедж
Термея, Северный Кипр
$132,274
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

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