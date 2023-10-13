Где лучше всего отмечать Хэллоуин в 2023 году? Топ европейских направлений
Хэллоуин, один из самых загадочных праздников в мире, который каждый октябрь предоставляет нам возможность окунуться в атмосферу мистики и мрака. Если вы ищете незабываемое приключение на Хэллоуин, то вам стоит обратить внимание на следующие европейские направления.
Дублин, Ирландия
Хэллоуин — главный праздник в Ирландии, а Дублин — одно из лучших мест для его празднования.
Вот некоторые из способов отметить Хэллоуин в Дублине в 2023 году:
- Фестиваль Брэма Стокера — это четырехдневный праздник, посвященный жизни и творчеству Брэма Стокера, автора романа «Дракула». В рамках фестиваля проводятся различные мероприятия, в том числе экскурсии с привидениями, чтения и показы фильмов ужасов.
- Парад на Хэллоуин в Дублине — это семейное мероприятие, которое проводится в последнюю субботу октября.
- Дома с привидениями. В сезон Хэллоуина в Дублине работает несколько таких домов, где можно получить желаемую порцию адреналина.
- Вечеринки в честь Хэллоуина. Их в Дублине проводится множество. На этих вечеринках можно послушать музыку, развлечься и выпить.
Трансильвания, Румыния
Трансильвания — регион Румынии, который больше всего ассоциируется с Хэллоуином, благодаря своей связи с легендой о Дракуле.
В 2023 году в Трансильвании состоится множество событий и мероприятий в честь этого праздника, в том числе:
- Вечеринка в замке Бран 28 октября 2023 г. Это самое крупное и популярное мероприятие в Трансильвании, посвященное Хэллоуину. В украшенном замке проводится ночная экскурсия, звучит живая музыка, проводится конкурс костюмов.
- Праздник Хэллоуина в цитадели Сигишоара 31 октября 2023 г. Это еще одно популярное мероприятие в Трансильвании, посвященное Хэллоуину. Сигишоара — родина Влада Цепеша, который послужил вдохновением для легенды о Дракуле.
- Парад в честь Хэллоуина в Брашове: 29 октября 2023 г.
- Фестиваль Хэллоуина в Клуж-Напоке: 28-31 октября 2023 г.
- Фестиваль Хэллоуина в Сибиу: 28-31 октября 2023 г.
Помимо участия в тематических мероприятиях, многие жители Трансильвании отмечают Хэллоуин, украшая свои дома и офисы, а также наряжаясь в костюмы.
Лондон, Англия
Хэллоуин — популярный праздник в Лондоне, и существует множество способов его отметить: от семейных фестивалей до жутких вечеринок для взрослых. К числу популярных мероприятий относятся:
- Воскрешенная ферма Кэммас Холл. Здесь вас ждут лабиринт с привидениями, туннель ужасов и живая музыка.
- Хэллоуин в лондонском Тауэре. Поучаствуйте в жуткой экскурсии с рассказами о привидениях в знаменитой крепости.
- День мёртвых в кабаре. Это праздничное шоу с блюдами, коктейлями и музыкой в мексиканском стиле.
- Вечеринка The Thin White Duke, которая погрузит вас в мир сказок братьев Гримм.
- Экскурсия «Джек Потрошитель». Она познакомит вас с историей одного из самых известных серийных убийц.
Копенгаген, Дания
Вот некоторые конкретные мероприятия, посвященные Хэллоуину, которые пройдут в Копенгагене в 2023 году:
- Хэллоуин в садах Тиволи: 7-31 октября. Знаменитые сады становятся настоящей страной чудес на Хэллоуин, с тысячами тыкв-фонарей и живыми монстрами.
- Международный фестиваль Хэллоуина: 27 октября.
- Прогулка с привидениями на Хэллоуин: 28-31 октября.
- Семейные развлечения на Хэллоуин в Национальном музее Дании: 30 октября.
Вот ещё три отличных европейских направления для празднования Хеллоуина:
- Лондондерри, Северная Ирландия. Этот город известен своим всемирно известным фестивалем Хэллоуина в Дерри, который проходит в течение нескольких дней в конце октября. Фестиваль включает в себя множество мероприятий, в том числе карнавальный парад, конкурсы костюмов и посещение домов с привидениями.
- Прага, Чешская Республика. В этом городе проводятся различные мероприятия Хэллоуина, в том числе тематические туры, костюмированные вечеринки и посещения пабов с привидениями.
- Барселона, Испания. Барселона — оживленный город, который может многое предложить тем, кто хочет отпраздновать там Хэллоуин. В городе проводятся разнообразные парады и костюмированные вечеринки.