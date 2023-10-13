Где лучше всего отмечать Хэллоуин в 2023 году? Топ европейских направлений

Хэллоуин, один из самых загадочных праздников в мире, который каждый октябрь предоставляет нам возможность окунуться в атмосферу мистики и мрака. Если вы ищете незабываемое приключение на Хэллоуин, то вам стоит обратить внимание на следующие европейские направления.

Дублин, Ирландия

Хэллоуин — главный праздник в Ирландии, а Дублин — одно из лучших мест для его празднования.

Вот некоторые из способов отметить Хэллоуин в Дублине в 2023 году:

Фестиваль Брэма Стокера — это четырехдневный праздник, посвященный жизни и творчеству Брэма Стокера, автора романа «Дракула». В рамках фестиваля проводятся различные мероприятия, в том числе экскурсии с привидениями, чтения и показы фильмов ужасов.

Парад на Хэллоуин в Дублине — это семейное мероприятие, которое проводится в последнюю субботу октября.

Дома с привидениями. В сезон Хэллоуина в Дублине работает несколько таких домов, где можно получить желаемую порцию адреналина.

Вечеринки в честь Хэллоуина. Их в Дублине проводится множество. На этих вечеринках можно послушать музыку, развлечься и выпить.

Трансильвания, Румыния

Трансильвания — регион Румынии, который больше всего ассоциируется с Хэллоуином, благодаря своей связи с легендой о Дракуле.

В 2023 году в Трансильвании состоится множество событий и мероприятий в честь этого праздника, в том числе:

Вечеринка в замке Бран 28 октября 2023 г. Это самое крупное и популярное мероприятие в Трансильвании, посвященное Хэллоуину. В украшенном замке проводится ночная экскурсия, звучит живая музыка, проводится конкурс костюмов.

Праздник Хэллоуина в цитадели Сигишоара 31 октября 2023 г. Это еще одно популярное мероприятие в Трансильвании, посвященное Хэллоуину. Сигишоара — родина Влада Цепеша, который послужил вдохновением для легенды о Дракуле.

Парад в честь Хэллоуина в Брашове: 29 октября 2023 г.

Фестиваль Хэллоуина в Клуж-Напоке: 28-31 октября 2023 г.

Фестиваль Хэллоуина в Сибиу: 28-31 октября 2023 г.

Помимо участия в тематических мероприятиях, многие жители Трансильвании отмечают Хэллоуин, украшая свои дома и офисы, а также наряжаясь в костюмы.

Лондон, Англия

Хэллоуин — популярный праздник в Лондоне, и существует множество способов его отметить: от семейных фестивалей до жутких вечеринок для взрослых. К числу популярных мероприятий относятся:

Воскрешенная ферма Кэммас Холл. Здесь вас ждут лабиринт с привидениями, туннель ужасов и живая музыка.

Хэллоуин в лондонском Тауэре. Поучаствуйте в жуткой экскурсии с рассказами о привидениях в знаменитой крепости.

День мёртвых в кабаре. Это праздничное шоу с блюдами, коктейлями и музыкой в мексиканском стиле.

Вечеринка The Thin White Duke, которая погрузит вас в мир сказок братьев Гримм.

Экскурсия «Джек Потрошитель». Она познакомит вас с историей одного из самых известных серийных убийц.

Копенгаген, Дания

Вот некоторые конкретные мероприятия, посвященные Хэллоуину, которые пройдут в Копенгагене в 2023 году:

Хэллоуин в садах Тиволи: 7-31 октября. Знаменитые сады становятся настоящей страной чудес на Хэллоуин, с тысячами тыкв-фонарей и живыми монстрами.

Международный фестиваль Хэллоуина: 27 октября.

Прогулка с привидениями на Хэллоуин: 28-31 октября.

Семейные развлечения на Хэллоуин в Национальном музее Дании: 30 октября.

Вот ещё три отличных европейских направления для празднования Хеллоуина: