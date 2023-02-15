Стало известно, какой город стал лучшим направлением Европы для туристов на 2023 год. European Best Destinations подвел итоги конкурса.

European Best Destinations провел конкурс среди 400 европейских направлений для путешественников, чтобы определить самое лучшее. Большинство проголосовало за Варшаву, столицу Польши.

Туристы из 178 разных стран голосовали за свой излюбленный уголок Европы. Из полумиллиона проголосовавших 48% составляли туристы из Европы, а 52% — путешественники из-за ее пределов.

«Это самая большая доля голосов за пределами Европы с момента создания этого мероприятия. В этом году как никогда иностранцы интересуются путешествиями в Европу», — подчеркнули организаторы конкурса.

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Кто голосовал за Варшаву? Большинство голосов за столицу Польши отдали туристы из США, Ирландии, Австрии, Великобритании и Австралии.

«Красивая, дружелюбная, зеленая, открытая, идеально подходящая для семейного и культурного отдыха, шоппинга, романтического отдыха, Варшава, может предложить что-то каждому», — говорится в заявлении European Best Destinations.

Как отмечают организаторы, Варшава — одно из самых безопасных мест для отдыха в Европе. Это яркий и динамичный город с массой развлечений, от полетов на воздушном шаре до местных кулинарных блюд.

Вот европейские направления, которые также вошли в двадцатку лучших на 2023 год: