Технологический прогресс не обходит стороной ни одну отрасль, однако недвижимость — один из тех сегментов, где новые технологии внедряются гораздо медленнее. Тем не менее в последнее время технологии в сфере недвижимости бурно развиваются и кардинально меняют все привычные нам процессы взаимодействия с недвижимостью (покупка, продажа и пр.). В этой статье мы расскажем об основных тенденциях, о которых должен знать каждый специалист по недвижимости.

1. Big Data (Большие данные)

Отрасли недвижимости и управления имуществом обладают уникальными возможностями для извлечения выгоды из больших данных. Чем больше у нас данных, тем больше решений, основанных на этих данных, мы можем принять.

Такие сайты, как Zillow, Trulia и Redfin, изменили индустрию недвижимости, используя возможности больших данных. Они способны собирать и обобщать данные о тенденциях купли-продажи объектов в определенном районе, о трафике, демографическую информацию, результаты опроса потребителей и т. д., а затем все это анализировать и сопоставлять, предлагая идеи по ценообразованию, возможной стоимости домов, потенциальной ценности в определенных районах.

Для владельцев и управляющих недвижимостью большие данные — это сбор информации в режиме реального времени (а также за прошлые годы) о всех видах инженерных систем здания: электрических, HVAC, пожарной безопасности/безопасности жизнедеятельности, коммунальных, телекоммуникационных и др. — и ее использование для профилактического обслуживания. В некоторых случаях такая информация может даже предупредить управляющего недвижимостью о поломке оборудования до того, как она произойдет, что позволяет провести техническое обслуживание для профилактики или замены оборудования с минимальным простоем. Благодаря этому арендаторы и управляющие недвижимостью всегда остаются в плюсе.

2. Искусственный интеллект и машинное обучение

Хотя сфера недвижимости, возможно, медленнее реагировала на технологический прогресс, она постепенно наверстывает упущенное, а искусственный интеллект и машинное обучение позволяют более эффективно использовать собранные данные.

Например, в настоящее время для отображения выставленных на продажу объектов сайты по поиску недвижимости полагаются на простые предпочтения, такие как местоположение и площадь. Однако в ближайшем будущем ИИ может предоставить этим сайтам возможность рекомендовать объекты на основе предпочтений, личностных качеств и ценностей клиента.

Чат-боты на этих поисковых сайтах могут оперативно отвечать на вопросы покупателей и даже сопровождать их на демонстрациях. Несколько компаний работают над технологией, которая позволит агенту по недвижимости осуществлять показы через планшет или с помощью чат-бота, что дает возможность одному агенту проводить больше показов за день.

ИИ также будет способен точнее предсказывать тенденции ценообразования. Этот тип технологии анализирует исторические тенденции на рынке для того или иного района, а также может принимать во внимание уровень преступности в районе, наличие школ, транспорта и рыночную активность.

Кроме того, это может ускорить и упростить процесс покупки. Стартапы уже создают способы перевода всего процесса покупки жилья в цифровой формат — больше не нужно читать и подписывать пачки бумаг при оформлении сделки.

3. Виртуальная и дополненная реальность

Согласно исследованию Национальной ассоциации риэлторов, почти половина всех потенциальных покупателей жилья сперва ищут недвижимость в Интернете. Виртуальная и дополненная реальность сделают поиск и покупку жилья в Интернете еще более увлекательным и доступным процессом.

Риэлторы будут создавать туры виртуальной реальности по объектам недвижимости, которые потенциальные покупатели смогут посмотреть, не выходя из дома.

Проведение презентаций — это отличный способ повысить стоимость недвижимости, однако такое мероприятие может обернуться большими расходами. Такие компании, как roOomy, улучшают опыт онлайн-покупок, позволяя риэлторам виртуально представить недвижимость, добавляя мебель и аксессуары к фотографиям интерьера.

Для новостроек виртуальная реальность позволяет создавать реалистичные архитектурные изображения, чтобы помочь покупателям понять и прочувствовать недвижимость еще до начала строительства.

А управляющим недвижимостью создание тура виртуальной реальности может помочь познакомить новых арендаторов с помещением. Вместо длинных письменных инструкций о том, как пользоваться термостатом или системой контроля окружающей среды, виртуальный тур может буквально провести жильца через весь процесс шаг за шагом.

4. Интернет вещей

Интернет вещей (IoT) объединяет «умные» устройства и приборы, которые подключены к облаку с помощью цифровых технологий, непрерывно отправляя и получая информацию.

Как упоминалось ранее, машины, оснащенные интеллектуальными датчиками, могут предупреждать владельцев или управляющих недвижимостью о потенциальных проблемах и даже обеспечивать профилактическое обслуживание. В будущем покупатели жилья, вероятно, смогут загрузить полную историю технического обслуживания и ухода за домом с помощью «умных» устройств, подключенных к электрике, ОВКВ и водопроводу. Больше не придется платить за дорогостоящие проверки, чтобы понять, в каком состоянии находится дом.

Подобные устройства также помогают добиться энергоэффективности и могут обеспечить ощутимую экономию средств для покупателя жилья или владельца недвижимости.

По мере развития IoT мы будем выходить за рамки отдельных умных устройств и начнем видеть целые умные здания и даже взаимосвязанные умные города, которые постоянно обмениваются данными. Это позволит большим данным, искусственному интеллекту и машинному обучению получить еще более глубокие знания и улучшить ситуацию, которую мы пока даже не можем предсказать.

5. 5G

Обещанный 5G является ключевой составляющей многих из этих преобразований. 5G обеспечит большую пропускную способность, что позволит подключить к Интернету еще больше интеллектуальных устройств и датчиков. Более высокая пропускная способность позволит создать беспроводные рабочие места и потенциально даст возможность большему числу специалистов работать дистанционно.

Одним из примеров того, как 5G может повлиять на сферу недвижимости, служит обеспечение безопасности жилья. С помощью 5G будет проще (и дешевле) подключить множество датчиков и камер по всему объекту. Эти устройства смогут захватывать изображения более высокой четкости и передавать их практически мгновенно в любое место.

Однако для реализации всех этих задач потребуется значительно больше базовых станций 5G, чем для нынешних технологий, и расстояние между ними должно быть минимальным. Это может повлиять на владельцев коммерческой недвижимости, которые могут арендовать площади для установки базовых станций телекоммуникационных провайдеров или даже установить собственные базовые станции и обеспечить их электропитанием и оптоволоконным соединением.

6. Дроны

Дроны в сфере недвижимости могут восприниматься как некая диковинка, но они точно не исчезнут, а скорее изменят рынок.

Сейчас стало возможным посещение объектов в цифровом формате с несколькими ракурсами, что позволяет создать эмоционально-вовлекающий рассказ о конкретном объекте. Они обеспечивают относительно простую и бюджетную аэрофотосъемку, которая еще несколько лет назад была бы чересчур дорогой. Они особенно полезны для показа больших объектов недвижимости, потому как позволяют прочувствовать реальные размеры помещения.

Дроны также можно использовать для проведения экскурсии по местности. При строительстве новых зданий с помощью дрона можно запечатлеть атмосферу нового района. Они также могут помочь людям, рассматривающим возможность переезда в новый город или район, получить представление об этом месте до его посещения.

Кроме того, с помощью дронов можно обнаружить потенциальные риски или проблемы с обслуживанием, что может снизить цену на недвижимость или быть полезным в ходе переговоров.

Дроны даже могут использоваться для дистанционного осмотра недвижимости. В настоящее время трудно управлять дроном в небольшом замкнутом пространстве. Но для крупных коммерческих или промышленных объектов такая возможность уже существует. Дроны могут пригодиться и при осмотре объектов или создании чертежей построенных объектов.

Как видите, если специалисты по недвижимости и имуществу игнорируют технологические инновации, они рискуют остаться в стороне. Данные тенденции — это только первая волна грядущих улучшений и изменений.