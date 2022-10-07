Испания может недосчитаться более 10 миллионов туристов в следующем году. Почему?

Аналитики прогнозируют спад туристической активности в Испании. Это связано с так называемым «зеленым планом Евросоюза», который будут реализовывать вплоть до 2030-го года. О том, как это повлияет на туристическую отрасль, читайте далее.

Итак, Евросоюз в ближайшие 8 лет планирует сократить выбросы углерода на 55%. Что для этого намерены делать: 1) сокращать количество авиарейсов; 2) использовать устойчивое авиационное топливо. Следовательно, цены на авиабилеты сильно вырастут. Говоря конкретно об Испании (которая очень зависит от туризма), эксперты говорят о потере порядка 11 млн туристов уже в следующем году.

Что думают обо всем этом в самой Испании? Президент ассоциации авиакомпаний страны Хавьер Гандара говорит, что в Испании разделяют ценности ЕС, но считают, что для их реализации нужно принимать другие, более эффективные решения. Какие — чиновник пока не рассказал.

Вообще, эффективен ли план ЕС — вопрос пока спорный. По крайней мере, такая срочность в его осуществлении. В недавнем отчете Bloomberg, к примеру, говорится, что, в первую очередь, нужно решать проблему с частными самолетами. Вернее с их популярностью, которая в последнее время стала чрезвычайно высокой среди состоятельных людей. А это в разы загрязняет воздух уже сейчас.