Сочи — не просто город на побережье Черного моря в Краснодарском крае РФ. Это еще и неофициальная летняя столица России. Миллионы туристов съезжаются сюда со всех уголков нашей планеты не только в теплые месяцы, ведь Сочи — круглогодичный курорт, известный во всем мире.

Такая популярность объясняется несколькими факторами:

Город является лучшей на планете приморской бальнеологической и климатической здравницей, ежегодно его посещает более 5 млн человек.

Это самый большой и оживленный в России прибрежный курорт.

Жемчужина Черного моря, как часто называют этот город, — единственная российская местность, относящаяся к субтропической климатической зоне. На территории РФ нет больше региона, который мог бы соперничать с Сочи по богатству флоры и по климатическим условиям.

По совместительству летняя столица России — единственный город, находящийся на территории Кавказского государственного биосферного заповедника.

Инфраструктура и общественная жизнь.

В Сочи туристов круглый год ждет множество роскошных отелей, гостиниц, популярных санаториев, пансионатов и баз отдыха, включая детские лагеря. Развитая туристическая и не только инфраструктура города, потрясающие горные пейзажи, бескрайние галечные пляжи и насыщенная ночная жизнь — вот залог привлекательности и востребованности отдыха здесь.

Интересный факт: начиная с мая и по сентябрь количество людей, проживающих в Сочи, ежегодно вырастает минимум в два раза за счет наплыва туристов и командированных. Да-да, город привлекает не только отдыхающих — здесь заключаются многомиллионные контракты и проводятся деловые встречи мирового уровня: конгрессы, фестивали, выставки, в том числе инициированные крупнейшими отечественными и зарубежными компаниями. Здесь кипит и туристическая, и деловая жизнь.

Особенности климата по сезонам

В Сочи вас ждет до 300 солнечных дней в году — таким преимуществом не может похвастаться больше ни один регион в РФ, не считая прилегающих к городу территорий Краснодарского края. Конечно, здесь много осадков и высокая влажность, но обилие солнца с лихвой перевешивает эту особенность региона.

Летом отдыхающих сюда влечет море, зимой — лыжные комплексы. В весеннюю пору Сочи утопает в цветущих садах, но сам весенний сезон короток, море не успевает прогреться до комфортной для купания температуры.

Летний сезон стандартный — со второй недели мая до конца октября, больше всего отдыхающих посещает город в июле-августе.

В сентябре-октябре в сочинском море все еще можно купаться, не боясь продрогнуть, а вот температура воздуха постепенно начинает снижаться, ряды туристов на улицах редеют с каждым днем. Если в Сочи вас привлекают достопримечательности, а не пляжный отдых, два первых осенних месяца — лучшее время для посещения этого города.

С конца октября постепенно нарастает количество осадков, солнечных деньков становится все меньше, небо то и дело подернуто тучами. А к последним неделям ноября температура в среднем опускается до 10 градусов.

А что с недвижимостью?

Сочинская недвижимость в силу перечисленных выше причин очень востребована и у постоянных жителей, и у гостей города:

возможность иметь свой уютный домик или квартиру у моря и вблизи горнолыжных курортов;

перспектива рентабельной инвестиции с большим потенциалом — в Сочи выгодно сдавать жилье круглый год.

Резкий скачок спроса на недвижимость в Сочи произошел около года назад, в период начала пандемии коронавируса. И уровень востребованности домов и квартир в главном городе-курорте страны не спадает по сей день, превышая все самые смелые прогнозы аналитиков. С начала 2021 года спрос намного выше предложения.

В чем причины:

Приостановка строительства — новых объектов на рынок выводится меньше.

Пандемийный ажиотаж.

Введение моратория на строительство многоквартирных домов, который вступит в силу уже с июля 2021 года.

Мораторий на выдачу разрешений на возведение жилья, связанный с обновлением генплана Сочи (по прогнозам, запрет продлится минимум в течение 1-2 лет).

Каковы прогнозы относительно динамики на рынке недвижимости в Сочи

В ближайшее время, по прогнозам экспертов, продолжится уверенный рост цен на недвижимость в Сочи. Поэтому инвестировать в нее выгоднее сейчас по ряду причин:

Недвижимость на побережье, тем более в такой востребованной курортной зоне — рентабельная инвестиция.

В Сочи стоимость недвижимости год от года лишь увеличивается, за редким исключением, — покупка жилья и коммерческих объектов здесь позволит уберечь капитал от инфляции.

При правильном подборе объекта сочинская недвижимость будет приносить стабильный дополнительный доход от сдачи в аренду или инвестирования не только в «высокий сезон». На заметку: при текущей ренте в городе инвестиционные квартиры в Сочи теперь окупаются в два раза быстрее.

Жемчужина Черного моря развивается — появляются новые объекты и микрорайоны со всем необходимым как для отдыха, так и для постоянной оседлой жизни, привлекая сюда большие капиталы и крупные компании.

Все эти факты говорят о том, что цена на недвижимость в Сочи не упадет и не перестанет расти в ближайшие месяцы — самое время инвестировать, потом будет дороже.

В какую именно недвижимость инвестировать в Сочи

Если вас интересуют квартиры небольшого метража, целесообразнее отдать предпочтение домам в обжитых районах. Важна и близость объекта к побережью, особенно, если планируете в перспективе сдавать свое жилье в аренду или приезжать в Сочи на отдых.

Если же пляжные развлечения и прибыль от арендаторов — не ваша цель, уделите больше внимания метражу, а не престижности района, количеству сотен метров до берега и наличию поблизости развлекательных заведений.

В обоих случаях — и если покупаете с целью инвестиций, и если приобретаете жилье для себя — нужно тщательно анализировать ситуацию на рынке недвижимости. По состоянию на июль 2021 года, самым перспективным сегментом на сочинском рынке жилья является первичная недвижимость от застройщиков. Только за первое полугодие текущего года цены в этом секторе выросли в целом на 25-30%, а в зависимости от класса объекта скачок цен достигает и 50%. Это при стабильном нарастании спроса без каких-либо колебаний.

На заметку: ежегодно количество людей, желающих приобрести в Сочи недвижимость, увеличивается в среднем на 10-15% — конкуренция среди инвесторов растет.

