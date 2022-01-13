В Сент-Люсии продлили льготное предложение на год по программе гражданства за инвестиции

В Сент-Люсии кабинет министров продлил на один год льготное предложение по программе, позволяющей получать гражданство за инвестиции. Впервые действующая ныне программа была представлена в мае прошлого года. Власти Сент-Люсии инициировали ее с целью увеличить доходы государства на время финансового кризиса.

Для привлечения инвесторов была активирована опция Relief Bonds, которая позволила иностранцам рассчитывать на получение местного паспорта за приобретение гособлигаций стоимостью свыше 250 тысяч долларов. Прежде по этой же программе иностранным гражданам требовалось инвестировать средства в размере не менее 500 тысяч долларов.

Срок действия льготного предложения должен был истечь в последний день этого месяца. Теперь же власти Сент-Люсии решили продлить акцию для иностранных инвесторов до 31 декабря следующего года. Для примера, соседний Сент-Китс и Невис отказался продлевать спецпредложение, действовавшее по аналогичной программе.