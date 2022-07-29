Цены на недвижимость в Одессе растут, но что будет дальше? Анализ рынка и подборка дешевых квартир

Несмотря на то, что лето уже практически на исходе, покупатели недвижимости продолжают штурмовать приморские регионы. Не исключение — первичный и вторичный рынок недвижимости Одессы , где стоимость «квадрата» за последние пару месяцев выросла на треть. Что же происходит с новостройками и вырос ли спрос на квартиры «жемчужины у моря» — в материале Realting.com.

Что происходит на первичном рынке недвижимости Одессы?

По данным сервиса ЛУН , с начала года Одесские новостройки подорожали более, чем на 36%: в конце января средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке составляла $581, а уже в конце июля — $793. Самым дорогим районом ожидаемо стал Приморский, где средняя стоимость квадратного метра составила $1180. Самый бюджетный район — Суворовский — предлагает покупателям новостройки в среднем по $611 за «квадрат». Если брать в расчет стоимость квартир относительно количества комнат, то в среднем однокомнатные квартиры в новостройках стоят около $40,000, двухкомнатные — $60,000, трехкомнатные — $75,000. При этом стоимость самых дешевых вариантов начинается от $12,000.

Что интересно, средняя стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса буквально за месяц выросла с $1220 до $1465. При этом цены на первичном рынке недвижимости бизнес-класса остановились на отметке в 842$ за «квадрат». Безусловно, многие застройщики, прекрасно понимая высокорискованность таких инвестиций сейчас, регулярно проводят акции и спецпредложения, предлагая те или иные апартаменты по более привлекательной стоимости.

В целом, повышение уровня цен на новостройки было вполне ожидаемо. Среди причин эксперты рынка называют такие факторы, как рост стоимости строительных материалов, усложнение всех направлений логистики, изменение курса доллара и удорожание себестоимости строительства в целом. Стоит учесть и тот факт, что количество предложений на рынке новостроек сильно сократилось: если в начале года можно было выбрать квартиру в 172 новостройках, то уже к середине 2022 года — всего в 105.

Как обстоят дела на вторичном рынке недвижимости Одессы?

Вторичный рынок недвижимости, как и всегда, очень чутко реагирует на все изменения в окружающей обстановке. По мнению экспертов, в период с марта по май 2022 года во многих городах Украины образовалась прослойка продавцов, которым нужно было продать свою недвижимость как можно скорее. Именно они были готовы идти на уступки в цене в размере до 30%, и многие инвесторы пользовались такими предложениями. Одесса в этом случае не исключение — до сих пор еще можно встретить предложения с существенным дисконтом, однако стоит отметить, что таких предложений становится все меньше. Те продавцы, которые готовы подождать, либо вообще сняли объявление с профильных площадок, либо не идут ни на какие уступки по цене.

С мая возобновили свою работу реестры недвижимого имущества, и у риэлторов появилась возможность регистрировать сделки. Но не обошлось без ограничений. Например, нельзя продать недвижимость, которая была приобретена менее, чем 30 дней назад (исключение — вступление в наследство); запрещено оформлять сделки по доверенности — обязательно присутствие и покупателя, и продавца; оформлять сделки можно только в той области, где расположен этот объект недвижимости, и т.д. Все эти ограничения направлены в основном на исключение спекулятивных сделок в непростое для рынка время, однако некоторые из запретов буквально останавливают и без того немногочисленные продажи. Например, это касается запрета на проведение сделок по доверенности. В ситуациях, когда собственник или его супруга находятся за рубежом, но хотят продать свою недвижимость в Украине, наличие работающей доверенности у риэлтора существенно упростило бы процесс.

Основной «костяк» спроса на вторичном рынке составляют переселенцы, которые предпочитают вместо аренды купить квартиру в Одессе. При этом стоимость жилья поближе к морю в Одессе продолжает оставаться на довоенном уровне, и существенного снижения вряд ли стоит ожидать. При том, что, по прогнозам риэлторов, в ближайшее время отложенный спрос возьмет свое и покупатели снова активизируются, предложение будет падать.

Подборка дешевой недвижимости в Одессе из базы Realting.com

Квартира за $14,700

Квартира 1 комната Одесса, Украина €14,313 1 Количество комнат 24 м² 1/2 Этаж

В Одессе на ул. Дальницкой выставлена на продажу однокомнатная квартира общей площадью 32 кв.м. По словам продавца, жилье укомплектовано всей необходимой мебелью и бытовой техникой: на кухне есть холодильник, микроволновая печь и варочная панель. Также здесь установлена стиральная машина. В жилой комнате стоит диван-кровать и письменный стол.

Одним из преимуществ этого варианта продавец называет расположение дома. Рядом с домом есть спортивные и детские площадки, спортзал, магазины, киоски и рынок. Также в шаговой доступности расположены кафе, рестораны, аптеки, банки и торговые центры. Если захочется прогуляться, то как раз кстати недалеко есть парк. Кроме того, собственник сможет пользоваться собственным парковочным местом на прилегающей к дому территории.

Квартира за $17,660

Квартира 1 комната Одесса, Украина €16,699 1 Количество комнат 18 м² 1/5 Этаж

Красивая современная квартира-студия продается в доме по ул. Космонавтов. Это апартаменты общей площадью 15 кв.м., расположенные на первом этаже пятиэтажного дома. По словам продавца, в квартире сделан качественный ремонт с заменой всех коммуникаций, установлена встроенная кухня.

Дом расположен в хорошем спокойном районе в уютном тихом дворике. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: магазины, кафе, супермаркеты, рынок. Школа и детские сады в шаговой доступности. Для прогулок отлично подойдет парк «Горького», который также недалеко от дома.

Новостройка за $18,650

Квартира 1 комната Одесса, Украина €20,134 1 Количество комнат 23 м² 4/5 Этаж

Квартира в еще недостроенном доме в новом жилом комплексе по ул. Краснослободской. По словам продавца, это будут апартаменты с видом на море общей площадью 23 кв.м. Жилье расположено на 4 этаже пятиэтажного дома.

Дом расположен в районе Матросская Слободка — здесь хорошо развита инфраструктура: много магазинов, ресторанов, кафе, есть рынок, больницы, детские поликлиники, школы и детские сады. До центра города всего около 10 минут на машине, до моря — около 15 минут, в 5 минутах ходьбы находится сквер и дюковский сквер.

В объявлении указано, что дом находится на высокой стадии строительства.

Новостройка за $19,130

Квартира 1 комната Одесса, Украина €16,699 1 Количество комнат 25 м² 24/24 Этаж

Новостройка в уже построенном доме продается за $19,130. Дом находится в ЖК «9 квартал» по ул. Инглезе. В комплексе охраняемая территория, подземный паркинг, во дворе есть детские площадки, зоны отдыха, магазины и все необходимое для комфортного и безопасного проживания. В шаговой доступности ТРЦ «Сити Центр» и парк им. Горького.

Это однокомнатные апартаменты общей площадью 25 кв.м., расположенные на крайнем этаже двадцатичетырехэтажного дома. Состояние — черновая отделка от строителей. В каждой комнате установлены металлопластиковые окна 5-камерного профиля, также установлена система «умный дом», что позволяет регулировать температуру в квартире в любое время года.