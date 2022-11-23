Парламент Португалии проголосовал по вопросу «Золотых виз». Так отменят или нет?

Парламент Португалии проголосовал против отмены «золотых виз». Премьер-министр страны, который ранее допускал такую возможность, тоже передумал.

Недавно мы писали , что коммунистическая партия Португалии PCP настаивала на отмене программы «Золотая виза». Эту инициативу до последнего момента поддерживал и премьер-министр, который заявлял, что схема ВНЖ за инвестиции уже выполнила свою функцию. Также идею отмены поддерживала и общественность, по мнению которой, эта программа провоцирует рост цен на жилье и на аренду.

Однако в итоге, 22 ноября 2022 года, большинство партий выступило против отмены программы: а именно правящая Социалистическая партия (PS), Социал-демократическая партия (PSD) и правая партия Chega; либеральная инициатива воздержалась.