Если вы собираетесь переехать на солнечный остров Кипр и подумываете о том, чтобы найти здесь работу по душе, вам точно необходима информационная поддержка. В этом материале мы расскажем о том, какие специальности сегодня востребованы в Кипрской Республике, как иностранцу получить разрешение на легальное трудоустройство, кто окажет помощь в поиске нужных вакансий, сколько можно заработать на острове, и главное – каковы шансы выходца из России, Беларуси или Украины быстро найти работу на Кипре.

Работа на Кипре для русских в 2019 году

В начале стоит понять, на какие позиции вы можете претендовать. Для этого проведем небольшую ревизию ваших профессиональных компетенций. Образование, дополнительные курсы, дипломы и сертификаты – все это может пригодиться, если ваша специальность востребована на острове. Так, если вы давно работаете в сфере IT, имеете рекомендации от международных компаний, да еще и прекрасно владеете английским языком, то ваши шансы легально устроиться на работу на Кипре достаточно высоки. Если же в вашем языковом активе исключительно русский, ваша основная специальность – социальный педагог, а из дополнительных навыков вы можете похвастаться умением вышивать крестиком – будьте готовы к тому, что работодатели вряд ли выстроятся за вами в очередь.

Что касается языков, то несмотря на то, что остров когда-то был английской колонией, большинство жителей Кипра сегодня говорит на греческом языке. Так что, знание именно этого языка может стать преимуществом при устройстве на работу.

Вакансии на Кипре

Что касается востребованных вакансий, то компании Кипра круглогодично нуждаются в специалистах высокой квалификации – программистах, инженерах, врачах, а также сезонных работниках туристической отрасли.

Если вы собираетесь работать по специальностям юрист, программист, бухгалтер, стоматолог или инженер, то вам необходимо отыскать работодателя, получить разрешение на работу, открыть визу и начать трудовую деятельность.

Если же ваша цель – сезонная подработка, то вакансии нужно искать до начала высокого туристического сезона, который длится с мая по октябрь. В этот период туристические компании, отели и рестораны остро нуждаются в представителях следующих профессий - бармен, аниматор, официант, гид, массажист, горничная. В работе в сфере услуг вам будет необходим русский и английский языки. Владение дополнительными языками будет весомым плюсом в достижении результата.

Вы легко найдете работу на Кипре, если ваша профессия:

бухгалтер;

программист;

инженер;

стоматолог;

врач;

няня;

юрист;

гид;

аниматор;

бармен.

Как искать работу на Кипре?

Поиск работы на Кипре стоит начать с визита на сайты работодателей, изучения портала государственной службы занятости и прочтения специализированных форумов. Помимо этого, помощь в поиске работы на Кипре могут оказать кадровые агентства.

Чтобы узнать побольше информации о кипрском рынке труда, русскоязычные соискатели (россияне, белорусы, украинцы) могут зайти на главный портал кипрской службы занятости www.pescps.dl.mlsi.gov.cy.

В интернете также есть масса ресурсов, которые помогут вам найти нужную вакансию. Чтобы повысить шансы на успех, стоит попробовать разместить свое резюме на греческом или английском и обратиться на кипрские сайты по теме трудоустройства – cyprusjobs.com, jobincyprus.com, careerjet.com, learn4good.com и eurojobs.com.

Сколько можно заработать на Кипре?

По статистике, ежемесячно на острове зарабатывают около полутора тысяч евро с учетом уплаты налогов. Продавцы, няни, горничные, бармены, массажисты и аниматоры могут получить 600-800 евро в месяц. На зарплату в 1000 и более евро могут рассчитывать строители, врачи и бухгалтеры. Заработную плату более 2000-3000 евро здесь получают инженеры, айтишники, дизайнеры, представители банковской и страховой сферы.

Продолжительность рабочего времени тут стандартна: киприоты обычно работают по 8 часов 5 дней в неделю.

Документы для трудоустройства на Кипре

Как и везде в Европе, легальное устройство на работу на Кипре требует времени на сбор и проверку документов.

За нелегальное пребывание и трудовую деятельность на острове иностранному гражданину грозит депортация, а его работодателю – большие проблемы в виде штрафов. Полиция Кипра порой устраивает облавы на нелегалов – проверяя бары, рестораны, отели на присутствие работников, неоформленных должным образом.

Поэтому после того, как вы нашли работодателя, и он согласился принять вас в штат, следует приступить к оформлению всех документов. Для того, чтобы официально трудоустроиться на острове, работнику нужен такой документ, как разрешение на работу на Кипре. Именно разрешение дает право на получение легальной рабочей визы.

Разрешение на работу на Кипре

Оформляет данное разрешение компания, которая предоставляет вам работу. Она должна представить в службу миграции подписанный контракт и пакет ваших документов.

Перечень документов для получения разрешения на работу на Кипре:

заявление;

паспорт;

бумага о том, что вы не были судимы;

полис медицинского страхования;

выписка с банковского счета, на котором лежат 340-400 евро на случай депортации;

квитанция об оплате государственной пошлины.

Затормозить ваш переезд на Кипр может правило Евросоюза о том, что жители государств, не входящих в ЕС, могут официально работать в кипрской компании только при условии, что нужного «кадра» не нашлось среди своих. Для того, чтобы соблюсти это условие, ваш работодатель должен будет предоставить в службу миграции не только все ваши документы, но и доказательство того, что он искал нужного специалиста внутри ст.

Плюсами для вынесения положительного решения по вопросу трудоустройства на Кипре будет отменное здоровье (подтверждённое справкой), отличное знание английского, греческого или турецкого языков.

Обычно срок рассмотрения документов занимает около трех месяцев. Во время этой процедуры будущий работник может находиться как внутри страны (если у него есть действующая виза), так и у себя дома.

Рабочая виза для работника открывается только после того, как служба миграции даст добро на разрешение на работу. Будьте готовы к тому, что по прибытию в аэропорт, пограничник может позвонить вашему работодателю, чтобы еще раз подтвердить подлинность ваших данных.

Получив работу на Кипре, гражданин России, Украины и Беларуси при помощи работодателя может заняться оформлением сначала временного, а потом и постоянного вида на жительство, а также начать процедуру получения гражданства.

Важный момент

Согласно законодательству, продлевать разрешение на трудовую деятельность для не гражданина Кипра возможно только четыре года подряд. Затем работодатель обязан пригласить на это место гражданина Евросоюза.

Плюсы и минусы работы на Кипре

Найти работу на Кипре – несложно. При этом, не стоит закрывать глаза на некоторые минусы трудовой деятельности на этом острове Те, кто уже поработал на территории Кипрского государства, отмечают не самые высокие зарплаты, безработицу на местном рынке труда, и как следствие, давление со стороны конкурентов, необходимость постоянно учить английский, греческий или турецкий языки. Среди плюсов трудоустройства в этом государстве можно выделить низкий подоходный налог (если доход физического лица не превышает 19500 евро в год, или 1625 в месяц, подоходный налог ему уплачивать не надо; большие суммы дохода будут облагаться налогом от 20% до 35%), дружественную атмосферу (на острове есть целые русскоязычные кварталы, детские садики, школы и магазины), возможность достаточно легко получить ПМЖ и даже гражданство (если купить недвижимость на Кипре), отсутствие пробок, короткую зиму и длинное лето.

В целом Кипр — приятное и безопасное место для жизни и работы. Мягкий климат, солнце, море, возможность прикоснуться к древней культуре – все это говорит в пользу этого средиземноморского острова. Помним мы и о том, что даже временный вид на жительство на Кипре дает право беспрепятственно открывать для себя весь Евросоюз.

Фото: pexels.com, cnmarinas.com, globalcitizensolutions.com