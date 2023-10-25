Население Италии сильно стареет. Как это отражается на рынке труда и что с этим собираются делать?

Италия переживает демографический кризис. Население страны стареет и сокращается, поэтому для поддержания экономики и системы социальной защиты необходим приток мигрантов. Речь о довольно весомом количестве человек.

Согласно исследованию Национального института статистики (ISTAT), численность населения Италии сократится с 60,4 млн. человек в 2023 году до 54,9 млн. человек к 2050 году. Ожидается, что средний возраст за этот же период увеличится с 47,3 до 52,7 лет. Это, к слову, самый высокий средний возраст в Европе.

Кроме того, в Италии относительно низкий уровень рождаемости. В настоящее время коэффициент рождаемости составляет 1,26 ребенка на одну женщину, что значительно ниже коэффициента воспроизводства населения, равного 2,1 ребенка на одну женщину. Это означает, что население Италии сокращается естественным образом, даже без учета миграции.

Согласно данным Центра исследований IDOS, в ближайшие 27 лет Италии потребуется более 280,000 новых мигрантов, чтобы заполнить прогнозируемый дефицит в трудоспособном населении. Этот дефицит, как ожидается, составит 7,8 миллиона человек.

Отметим, что Италия также подвергается критике за ограничительную иммиграционную политику. Закрытие границ для мигрантов в течение последних 12 лет, в том числе, способствовало возникновению нынешнего дефицита на рынке труда.

На данный момент правительство Италии, осознав проблему, одобрило новую программу для легального въезда иностранных рабочих с 2023 по 2025 год. Это первая такая программа за последние 18 лет. Ожидается, что в Италию за это время будут допущены 452,000 иностранных рабочих, причем большинство из них — 136,000 — будут приняты до конца 2023 года. Дальше это число может расти, достигая 151,000 в 2024 году и 165,000 в 2025-м.

Не менее важно обеспечить достойные условия труда и жизни для иностранных рабочих, чтобы сделать Италию более привлекательной для талантливых специалистов со всего мира.