Итальянская виза инвестора больше недоступна для заявителей из России и Беларуси
Заявители из России и Беларуси больше не смогут получить визу инвестора Италии. О закрытии программы для граждан этих стран сообщили на портале . Как указано на сайте, это решение принято в связи с постановлением Кабинета министров от 14.07.2023 и рекомендациями раздела C (2022) 2028 для стран Евросоюза.
Отметим, что Италия ввела свою визу инвестора в 2017 году. Согласно условиям ее получения, заявитель должен внести указанные в своем заявлении инвестиции или пожертвования в течение трех месяцев с момента въезда в Италию. Второе требование — нужно сохранять первоначальные вложения на протяжении всего срока действия документа.
Заявитель может выбрать один из следующих вариантов для своих вложений:
- Государственные облигации.
- Компании, зарегистрированные и действующие в Италии.
- Инновационные стартапы.
- Благотворительные проекты.
После прибытия в страну, обладателям этой визы выдается двухлетний ВНЖ.