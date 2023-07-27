Итальянская виза инвестора больше недоступна для заявителей из России и Беларуси

Заявители из России и Беларуси больше не смогут получить визу инвестора Италии. О закрытии программы для граждан этих стран сообщили на портале Investor visa for Italy . Как указано на сайте, это решение принято в связи с постановлением Кабинета министров от 14.07.2023 и рекомендациями раздела C (2022) 2028 для стран Евросоюза.

Отметим, что Италия ввела свою визу инвестора в 2017 году. Согласно условиям ее получения, заявитель должен внести указанные в своем заявлении инвестиции или пожертвования в течение трех месяцев с момента въезда в Италию. Второе требование — нужно сохранять первоначальные вложения на протяжении всего срока действия документа.

Заявитель может выбрать один из следующих вариантов для своих вложений:

Государственные облигации.

Компании, зарегистрированные и действующие в Италии.

Инновационные стартапы.

Благотворительные проекты.

После прибытия в страну, обладателям этой визы выдается двухлетний ВНЖ.