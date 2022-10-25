Порой в каталоге realting находятся не просто шикарные апартаменты и дома, а настоящие «чудо-объекты». На этот раз мы отыскали изящный (даже очень) пентхаус. Находится он в Австрии — довольно дорогой стране с соответствующим уровнем жизни. Проживая в австрийской столице, Вене, вы будете окружены музыкой, горами и живописными пейзажами.

Квартира 5 комнат Вена, Австрия $2,47 млн 5 Комнаты 3 ванных комнат 22 942 м²

Важно знать, что купить недвижимость в Австрии могут только те, у кого есть вид на жительство в ЕС. Граждане других стран должны обязательно получить специальное разрешение в Земельной комиссии, ипотеку же можно получить независимо от вашего гражданства.

Итак, архитектурное чудо в виде огромного пентхауса перед вами — это 2 этажа, 5 комнат и 3 ванные комнаты (вся жилая площадь составляет 22 942 m²). Здесь настолько просторно, что даже для растений есть своя застекленная мини-оранжерея. В целом, в каждом элементе этого пространства присутствует оригинальность (взгляните хотя бы на необычные картины на стенах).

Внутреннее светлое пространство квартиры создается благодаря такому архитектурному элементу как атриум — это своего рода современный аналог купола или свода, только сейчас это выглядит как застекленное потолочное окно. Это, к слову, способствует вентиляции и уменьшает необходимость в кондиционировании воздуха.

Что составляет «образ» пентхауса: кухня, просторная спальня с отдельной ванной комнатой и террасой; гостиная с открытым камином в центре, а над ней галерея со стильным фитнес-залом, сауной, просторной ванной и дополнительной комнатой; гардеробная и прачечная. Из технических примечательностей: полы здесь с обогревом, а кондиционерами можно управлять дистанционно.

Инфраструктурно это место тоже полностью укомплектовано: как пишет продавец, магазины, банки и рестораны находятся буквально на пороге дома.

Важный нюанс. Заехать в этот пентхаус можно будет не сразу: дело в том, что собственник сейчас строит дом, который будет готов только в 2023 году — до этого времени продавец планирует жить в продающихся апартаментах.