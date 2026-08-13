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Жилье в Боснии и Герцеговине

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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Ластва, Босния и Герцеговина
Дом 3 спальни
Ластва, Босния и Герцеговина
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 3
Клубный комплекс с приватной территорией в поселке Ластва, всего в 4 км от крупного туристич…
$230,627
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Параметры недвижимости в Боснии и Герцеговине

Недорогая
Элитная

Босния и Герцеговина находится на Балканском полуострове и на 60% покрыта горами. Небольшая часть страны, возле города Дубровник, имеет выход к Адриатическому морю. С одной стороны, это минус для туристов, предпочитающих отдых на море, но с другой, рынок недвижимости Боснии и Герцеговины меньше зависим от сезонных колебаний.

Преимущества покупки жилья в Боснии и Герцеговине

Рынок недвижимости Боснии и Герцеговины (БиГ) отличается высокой инвестиционной привлекательностью благодаря сочетанию низких цен, гибкого законодательства и растущего спроса. Средняя цена за м² в Сараево в 2025 году составляет €1280–€1550 для новостроек и €900–€1200 для вторичного жилья, в Мостаре — €660–€850  и €500–€700 соответственно. Для сравнения, в соседней Хорватии (член ЕС) средняя цена в Загребе достигает €2500–€3000 за м². 

Другие преимущества покупки жилья в Боснии и Герцеговине:

  • Упрощенное получение ВНЖ. Покупка недвижимости (жилой или коммерческой) позволяет иностранцам подать заявку на временный вид на жительство (ВНЖ) сроком на 1–2 года с правом продления.
  • Стабильный рост цен. Цены на жилье в Сараево и Баня-Луке растут на 1,5–2% в год, в Мостаре — на 1–1,3%.
  • Высокая доходность от аренды. Средняя доходность от аренды составляет 5–7% годовых в крупных городах и 3–5% в пригородах. 

Цены на недвижимость в Боснии и Герцеговине

Купить недвижимость в Боснии и Герцеговине можно как в крупных городах вроде Сараево, так и в отдаленных частях страны, лежащих в горных районах. В пригородах цены на жилье на 20–30% ниже, чем в центральных районах. Например, аренда однокомнатной квартиры в центре Сараево обойдется в среднем в €280 в месяц, а в пригородах — около €150–€200.

Средние цены на недвижимость в Боснии и Герцеговине:

Город Тип недвижимости

Средняя цена за м² (€)

 Примерная стоимость квартиры (50 м², €)
Сараево Квартира (новостройка) 1280–1550 64,000–77,500
Квартира (вторичка) 900–1200 45,000–60,000
Мостар Квартира (новостройка) 660–850 33,000–42,500
Квартира (вторичка) 500–700 25,000–35,000
Баня-Лука Квартира (новостройка) 950–1300 47,500–65,000
Дом (вторичка) 600–900 60,000–90,000 (100 м²)
Тузла Квартира (новостройка) 900–1000 45,000–50,000

Что необходимо, чтобы купить недвижимость в Боснии и Герцеговине

Иностранцы могут свободно покупать недвижимость в БиГ. Ограничения касаются только земельных участков вблизи стратегических объектов (военных частей и баз) и земель сельскохозяйственных назначений. Покупку можно осуществлять удаленно через сайты недвижимости в Боснии и Герцеговине, а при оформлении такой сделки достаточно иметь доверенное лицо, в качестве которого может выступать юрист или риелтор.

Документы для покупки:

  • Загранпаспорт.
  • Выписка из реестра недвижимости, подтверждающая право собственности продавца.
  • Договор купли-продажи, заверенный нотариусом.
  • Подтверждение финансовой состоятельности (например, выписка с банковского счета).
  • Перевод документов на боснийский, сербский или хорватский язык с нотариальным заверением.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Боснии и Герцеговины

Сколько стоит недвижимость в Боснии и Герцеговине?

Стоимость жилья в Боснии и Герцеговине зависит от его месторасположения. В маленьком городе реально купить квартиру за 40-50 тыс. евро, а дом за 55-60 тыс., тогда как в Сараево цена недвижимости аналогичного метража будет в 1,5-2 раза выше. Средняя стоимость кв.м в крупных городах - от 1000 евро.

В какую сумму обходится содержание недвижимости в этой стране?

Тот, кто решил вложиться в недвижимость в Боснии и Герцеговине, должен быть готов к уплате налога в размере до 3% её стоимости. Коммунальные платежи составят от 65 до 195 евро в месяц.

Реально ли купить недвижимость в Боснии и Герцеговине дистанционно?

Да. Покупка жилья в этой стране не требует обязательного личного присутствия покупателя. Достаточно обратиться к специалистам: они оформят все необходимые документы и проведут сделку.

В каких городах Боснии и Герцеговины чаще всего покупают жилье иностранцы?

Иностранные граждане, как правило, стремятся купить недвижимость, расположенную в столице республики - Сараево. Популярны и такие города, как Тузла, Брчко, Мостар, Баня-Лука.
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