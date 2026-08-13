Босния и Герцеговина находится на Балканском полуострове и на 60% покрыта горами. Небольшая часть страны, возле города Дубровник, имеет выход к Адриатическому морю. С одной стороны, это минус для туристов, предпочитающих отдых на море, но с другой, рынок недвижимости Боснии и Герцеговины меньше зависим от сезонных колебаний.

Преимущества покупки жилья в Боснии и Герцеговине

Рынок недвижимости Боснии и Герцеговины (БиГ) отличается высокой инвестиционной привлекательностью благодаря сочетанию низких цен, гибкого законодательства и растущего спроса. Средняя цена за м² в Сараево в 2025 году составляет €1280–€1550 для новостроек и €900–€1200 для вторичного жилья, в Мостаре — €660–€850 и €500–€700 соответственно. Для сравнения, в соседней Хорватии (член ЕС) средняя цена в Загребе достигает €2500–€3000 за м².

Другие преимущества покупки жилья в Боснии и Герцеговине:

Упрощенное получение ВНЖ. Покупка недвижимости (жилой или коммерческой) позволяет иностранцам подать заявку на временный вид на жительство (ВНЖ) сроком на 1–2 года с правом продления.

Покупка недвижимости (жилой или коммерческой) позволяет иностранцам подать заявку на временный вид на жительство (ВНЖ) сроком на 1–2 года с правом продления. Стабильный рост цен. Цены на жилье в Сараево и Баня-Луке растут на 1,5–2% в год, в Мостаре — на 1–1,3%.

Цены на жилье в Сараево и Баня-Луке растут на 1,5–2% в год, в Мостаре — на 1–1,3%. Высокая доходность от аренды. Средняя доходность от аренды составляет 5–7% годовых в крупных городах и 3–5% в пригородах.

Цены на недвижимость в Боснии и Герцеговине

Купить недвижимость в Боснии и Герцеговине можно как в крупных городах вроде Сараево, так и в отдаленных частях страны, лежащих в горных районах. В пригородах цены на жилье на 20–30% ниже, чем в центральных районах. Например, аренда однокомнатной квартиры в центре Сараево обойдется в среднем в €280 в месяц, а в пригородах — около €150–€200.

Средние цены на недвижимость в Боснии и Герцеговине:

Город Тип недвижимости Средняя цена за м² (€) Примерная стоимость квартиры (50 м², €) Сараево Квартира (новостройка) 1280–1550 64,000–77,500 Квартира (вторичка) 900–1200 45,000–60,000 Мостар Квартира (новостройка) 660–850 33,000–42,500 Квартира (вторичка) 500–700 25,000–35,000 Баня-Лука Квартира (новостройка) 950–1300 47,500–65,000 Дом (вторичка) 600–900 60,000–90,000 (100 м²) Тузла Квартира (новостройка) 900–1000 45,000–50,000

Что необходимо, чтобы купить недвижимость в Боснии и Герцеговине

Иностранцы могут свободно покупать недвижимость в БиГ. Ограничения касаются только земельных участков вблизи стратегических объектов (военных частей и баз) и земель сельскохозяйственных назначений. Покупку можно осуществлять удаленно через сайты недвижимости в Боснии и Герцеговине, а при оформлении такой сделки достаточно иметь доверенное лицо, в качестве которого может выступать юрист или риелтор.

Документы для покупки: