Босния и Герцеговина находится на Балканском полуострове и на 60% покрыта горами. Небольшая часть страны, возле города Дубровник, имеет выход к Адриатическому морю. С одной стороны, это минус для туристов, предпочитающих отдых на море, но с другой, рынок недвижимости Боснии и Герцеговины меньше зависим от сезонных колебаний.
Преимущества покупки жилья в Боснии и Герцеговине
Рынок недвижимости Боснии и Герцеговины (БиГ) отличается высокой инвестиционной привлекательностью благодаря сочетанию низких цен, гибкого законодательства и растущего спроса. Средняя цена за м² в Сараево в 2025 году составляет €1280–€1550 для новостроек и €900–€1200 для вторичного жилья, в Мостаре — €660–€850 и €500–€700 соответственно. Для сравнения, в соседней Хорватии (член ЕС) средняя цена в Загребе достигает €2500–€3000 за м².
Другие преимущества покупки жилья в Боснии и Герцеговине:
- Упрощенное получение ВНЖ. Покупка недвижимости (жилой или коммерческой) позволяет иностранцам подать заявку на временный вид на жительство (ВНЖ) сроком на 1–2 года с правом продления.
- Стабильный рост цен. Цены на жилье в Сараево и Баня-Луке растут на 1,5–2% в год, в Мостаре — на 1–1,3%.
- Высокая доходность от аренды. Средняя доходность от аренды составляет 5–7% годовых в крупных городах и 3–5% в пригородах.
Цены на недвижимость в Боснии и Герцеговине
Купить недвижимость в Боснии и Герцеговине можно как в крупных городах вроде Сараево, так и в отдаленных частях страны, лежащих в горных районах. В пригородах цены на жилье на 20–30% ниже, чем в центральных районах. Например, аренда однокомнатной квартиры в центре Сараево обойдется в среднем в €280 в месяц, а в пригородах — около €150–€200.
Средние цены на недвижимость в Боснии и Герцеговине:
|Город
|Тип недвижимости
|
Средняя цена за м² (€)
|Примерная стоимость квартиры (50 м², €)
|Сараево
|Квартира (новостройка)
|1280–1550
|64,000–77,500
|Квартира (вторичка)
|900–1200
|45,000–60,000
|Мостар
|Квартира (новостройка)
|660–850
|33,000–42,500
|Квартира (вторичка)
|500–700
|25,000–35,000
|Баня-Лука
|Квартира (новостройка)
|950–1300
|47,500–65,000
|Дом (вторичка)
|600–900
|60,000–90,000 (100 м²)
|Тузла
|Квартира (новостройка)
|900–1000
|45,000–50,000
Что необходимо, чтобы купить недвижимость в Боснии и Герцеговине
Иностранцы могут свободно покупать недвижимость в БиГ. Ограничения касаются только земельных участков вблизи стратегических объектов (военных частей и баз) и земель сельскохозяйственных назначений. Покупку можно осуществлять удаленно через сайты недвижимости в Боснии и Герцеговине, а при оформлении такой сделки достаточно иметь доверенное лицо, в качестве которого может выступать юрист или риелтор.
Документы для покупки:
- Загранпаспорт.
- Выписка из реестра недвижимости, подтверждающая право собственности продавца.
- Договор купли-продажи, заверенный нотариусом.
- Подтверждение финансовой состоятельности (например, выписка с банковского счета).
- Перевод документов на боснийский, сербский или хорватский язык с нотариальным заверением.