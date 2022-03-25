По словам Татьяны Бурлаковской, генерального директора организации Golden Brown Group, спрос граждан РФ с начала марта текущего года на недвижимость в Дубае увеличился на 40%, если сравнивать с аналогичным периодом февраля. При этом в феврале также наблюдался ажиотаж — с участием россиян было заключено сделок на 70% больше год к году.

По мнению Александра Шарапова, президента риэлторской фирмы Becar Asset Management, повышенный спрос со стороны граждан РФ на дубайскую недвижимость можно назвать «ошеломляющим», несмотря на то, что инвесторы проявляли интерес к местному рынку еще до начала спецоперации на Украине.

Шарапов также добавляет, что стоимость «квадратов» в Дубае возросла на 44% в 2021 году и еще на 7% — в промежуток с января по февраль этого года. По словам Екатерины Румянцевой, инициатора создания Kalinka Group, в настоящее время дубайская недвижимость продается по цене 272,26-816,78 тыс. долларов.

Причины спроса на жилье в эмирате

По подсчетам Шарапова, на текущий момент 10% населения Дубая — это русскоговорящие граждане (порядка 300 тыс. человек). Эмират привлекает граждан РФ тем, что в нем нет налогов на недвижимость и прибыль, констатирует Румянцева. Другой очевидный плюс — можно получить местный ВНЖ при покупке кв. метров от 204 тыс. долларов. Привлекает россиян и доступность прямого авиасообщения с ОАЭ. Среди других прогрессирующих рынков Татьяна Бурлаковская выделяет Грузию, Турцию и Таиланд.

Инвестиционные программы

По данным аналитиков, в течение последних нескольких недель в разы увеличился спрос на программы по выдаче ВНЖ и гражданства за инвестиции. Henley & Partners информирует, что для граждан РФ по-прежнему доступен ВНЖ за инвестиции в ОАЭ, Португалии, Таиланде и еще ряде стран. Инвестиционное гражданство можно получить в Сербии и Турции.