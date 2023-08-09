О багамских островах слышали, пожалуй, все — и каждый раз в воображении сразу предстает идиллическая картинка с райскими пляжами и лазурными берегами. В действительности, Багамы и правда поражают своей красотой и яркими красками, и здесь абсолютно точно хочется купить дом, чтобы приезжать на лето или поселиться навсегда. Стоит недвижимость на островах действительно немало, однако в базе REALTING мы нашли дом на Багамах, который продается с существенным дисконтом. Что же с ним не так?

Вилла 6 спален Berry Islands, Багамские острова € 1,821,937 6 ванных комнат 517 м²

Багамы: из рая — в ад после урагана

Багамские острова — это более 700 коралловых островов, архипелаг, омываемый водами Атлантического океана. Конечно, среди такого огромного количества островов есть необитаемые земли, но самые крупные участки суши все же заселены. И, конечно, с учетом расположения, Багамы всегда считались практически лучшим курортом.

Здесь расположены одни из самых дорогих отелей мира, люксовые виллы и уникальные апартаменты. И вся эта райская картинка так и продолжала бы манить инвесторов и сотни тысяч туристов, если бы не ураганы, которые обрушились на эти земли в 2019 году.

Красивая картинка изменилась буквально за один день. Первым в 2019 году на острова Абако и Гранд Багамы пришел ураган «Дориан», который получил наивысшую катастрофическую категорию по шкале ураганов Саффира-Симпсона. По официальным данным, он разрушил более 13,000 домов и унес жизни как минимум 50 человек. Более 76,000 человек остались без крыши над головой.

Ураган "Дориан". Фото спутника NOAA GOES-East/Getty Images

Источник: npr.org

Не успели острова оправиться после «Дориана», как через 2 недели здесь же случился второй ураган — «Умберто». Он не имел такой разрушительной силы, как его предшественник, но добавил трудностей людям, принеся с собой проливные дожди и сильный ветер.

Вилла на Багамах за €1,800,000

Конечно, после такого на Багамах появилось множество объявлений о продаже недвижимости с существенным дисконтом. При этом продавцы выставляют в объявлении фотографии домов, какими они были до урагана. Так и в случае с этой виллой, которая выставлена на продажу за €1,800,000.

В объявлении указано, что вилла расположена на территории эксклюзивного закрытого курорта Treasure Cay на престижном бульваре Оушен. Курорт раскинулся на территории примерно в 2,8 акра, где растут прекрасные тропические сады.

Дом состоит из 5 спален, 5 ванных комнат, а также отдельного гаража на три машины с гостевым коттеджем с 1 спальней и 1 ванной. При этом, что интересно, на фотографиях можно увидеть дом, будто бы замерший в 1980-х. Мебель и весь интерьер выглядят ухоженными и опрятными, но по стилю очень напоминают тихий уют американских летних домиков тех лет. Однако совершенно непонятно, что сейчас осталось от этого интерьера с учетом прошедшего 3 года назад урагана.

Одно из преимуществ этого дома, по мнению продавца, — беспрепятственный вид на спокойные бирюзовые воды моря Абако. Но, видимо, именно это преимущество и сыграло злую шутку с этим домом, потому что, скорее всего, он одним из первых встретился со стихией.

Планировка дома довольно удобна. На первом уровне дома есть большая гостиная, совмещенная с кухней. Рядом с гостиной находится просторная главная спальня, главная ванная и отдельный кабинет, а также две гостевые спальни с ванными комнатами. На втором уровне есть два дополнительных гостевых апартамента, каждый с ванными комнатами.

В конце объявления указано: «Обратите внимание: изображения, представленные здесь, были сделаны до урагана Дориан. Из-за повреждений, нанесенных ураганом «Дориан», этот дом продается «как есть» по сниженной цене».