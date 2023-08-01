По Китаю пронёсся сильнейший тайфун Доксури. Почему тайфуны вообще случаются и чем отличаются от ураганов и циклонов?

На фоне обрушившегося на Китай тайфуна Доксури, мы решили выяснить, что способствует возникновению тайфунов, чем они отличаются от ураганов и циклонов, и когда был зафиксирован самый мощный тайфун в истории.

Кратко о происходящем в Китае

Доксури — один из сильнейших тайфунов, зафиксированных в Китае в последние годы. В выходные он вызвал обширные наводнения в южной провинции Фуцзянь, что привело к эвакуации полумиллиона человек. Также из-за сильных дождей, вызванных штормом, 31 тысяче жителей Пекина пришлось покинуть свои дома. Прежде, чем ударить по Китаю, тайфун пронесся по Тайваню и северным Филиппинам.

Хотя Доксури уже утихает, в Китае готовятся к очередному тайфуну, Хануну. Он набирает силу в Тихом океане и вскоре должен обрушиться на прибрежные районы восточной провинции Чжэцзян.

Что такое тайфун и чем он отличается от ураганов и циклонов?

Тайфун, ураган и циклон — все эти термины используются для описания одного и того же метеорологического явления — мощного тропического циклона. Основное различие между ними заключается в географическом расположении и названии, используемом для их описания в разных частях мира.

Тайфун

Термин «тайфун» используется для описания тропических циклонов, которые образуются в северо-западной части Тихого океана. Сюда входят такие регионы, как Юго-Восточная Азия, Китай, Япония и Филиппины.

Тайфуны характеризуются сильными вращающимися ветрами и интенсивными грозами, часто вызывающими проливные дожди.

Ураган

Термин «ураган» используется для описания тропических циклонов, которые образуются в Атлантическом океане и северо-восточной части Тихого океана. Сюда входят такие регионы, как США и соседние страны.

Циклон

Термин «циклон» используется для описания тропических циклонов, которые образуются в Индийском океане и юго-западной части Тихого океана. Сюда входят такие регионы, как Индия, Австралия и соседние страны.

Циклоны проявляют те же черты, что и тайфуны и ураганы, и представляют аналогичные риски для прибрежных сообществ и инфраструктуры.

Почему случаются тайфуны?

Несколько ключевых факторов способствуют образованию и развитию тайфунов:

Теплые океанские воды. Тайфунам требуются теплые океанские воды с температурой выше 26,5 °C, которые обеспечивают необходимое тепло и влагу для их образования. Теплые воды на поверхности океана служат источником энергии, подпитывая шторм.

Влага. Когда теплые воды океана испаряются, они выделяют большое количество влаги в атмосферу. Затем насыщенный влагой воздух поднимается и охлаждается, конденсируясь в облака и выделяя еще больше скрытого тепла, что еще больше способствует усилению шторма.

Низкое атмосферное давление. В отсутствие значительного изменения направления и скорости ветра может сформироваться и сохраняться система низкого давления. Чем ниже давление в центре шторма, тем сильнее может стать тайфун.

Эффект Кориолиса. Вращение Земли вызывает эффект Кориолиса, который отклоняет воздух и создает вращательную циркуляцию вокруг центра низкого давления. Этот эффект необходим для формирования и поддержания тропических циклонов.

Важно отметить, что тайфуны являются естественными метеорологическими явлениями и неотъемлемой частью атмосферных и океанических процессов Земли.

Метеорологические агентства и организации по всему миру, такие как Объединённый американский военно-морской центр по предупреждению о тайфунах (JTWC) и региональные метеорологические центры, внимательно отслеживают эти штормы, чтобы выпускать предупреждения и помогать сообществам подготовиться к их потенциальным воздействиям. Для этого они используют, в том числе, различные шкалы, такие как шкала ураганных ветров Саффира-Симпсона (Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale), которые помогают классифицировать тайфуны на основе их скорости ветра.

Какой тайфун считается самым мощным в истории?

Наиболее интенсивный тайфун за всю историю наблюдений — Тайфун «Тип», также известный как Тайфун Уорлинг. Одной из его самых отличительных черт был огромный размер. Он двигался в целом в северо-западном направлении, обогнул Северные Марианские острова и прошел к югу от Японии, после чего вернулся в северо-восточном направлении в северную часть Тихого океана.

Из-за своих размеров и интенсивности тайфун «Тип» принес значительные осадки, сильный ветер и штормовые приливы, что привело к повреждению некоторых прибрежных районов и нарушению судоходных маршрутов.

К счастью, огромные размеры и интенсивность тайфуна также означали, что его самые сильные ветры распространялись на большую территорию, уменьшая концентрацию разрушений в любом конкретном месте. В результате ущерб и гибель людей были не такими катастрофическими, как могли бы быть, если бы шторм в полную силу обрушился на густонаселенный район.